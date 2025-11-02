T.C. İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacılar tarafından Şerife İrgin aleyhine açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

19.08.2024 tarihli dava dilekçesi ile; Yaklaşık 10 yıl önce kadar ormana giden ve geri dönmeyen, kaybolduğunda arama ekipleri tarafından yapılan aramaların sonuçsuz kalması, kendisinden uzun yıllardır haber alınamayan ve bir daha geri dönmeyen Şerife İrgin'in gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Toklukaya Köyü, Cilt:68, Aile Sıra No:18, Sıra No:60 nüfusuna kayıtlı, Mustafa ve Naciye kızı, 01.07.1952 doğumlu, 57391072284 T.C. Kimlik nolu, Şerife İRGİN'i bilen, gören, tanıyan ve akıbeti hakkında bilgi sahibi olanların yukarıdaki dosya numarası ile birlikte 6 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde sözü edilen kişinin gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 23.10.2025