T.C.

İNEGÖL

1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1418 E. 2023/122 K. 27/11/2023

SANIK : MEHMET ALİ GÖKDEMİR- 13204217976- Ali ve Emine oğlu,

28/01/1988 Polatlı doğumlu,

SUÇ : Çekle İlgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme

SUÇ TARİHİ : 06/12/2021 - 10/11/2021

UYGULANAN KANUN MAD . : 5941 S.K. 5/1 Mad.

VERİLEN HÜKÜM: Mahkumiyet

KARAR TARİHİ :19/07/2023

Yukarıda kimliği yazılı sanığa tebligat yapılamadığı ve adresinin tespit edilemediği tespit edilmiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Mad. Ve 31 mad. Gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.