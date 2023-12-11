T.C. İNEGÖL 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

İNEGÖL
1. İCRA CEZA MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1418 E. 2023/122 K. 27/11/2023
SANIK : MEHMET ALİ GÖKDEMİR- 13204217976- Ali ve Emine oğlu,
28/01/1988 Polatlı doğumlu,
SUÇ : Çekle İlgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme
SUÇ TARİHİ : 06/12/2021 - 10/11/2021
UYGULANAN KANUN MAD . : 5941 S.K. 5/1 Mad.
VERİLEN HÜKÜM: Mahkumiyet
KARAR TARİHİ :19/07/2023
Yukarıda kimliği yazılı sanığa tebligat yapılamadığı ve adresinin tespit edilemediği tespit edilmiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Mad. Ve 31 mad. Gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
#İlangovtr Basın no ILN01948575