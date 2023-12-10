T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/775 Esas

KARAR NO : 2023/561

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/10/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 5 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Ahmed ve Fatıma oğlu, 01/01/1996 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı GIFOUT ABDUSSELAM tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.12.2023