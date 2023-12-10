T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/637 Esas

KARAR NO : 2023/667

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında; Hegazi ve Kefa oğlu, 1996 MISIR doğumlu müşteki AHMED HEGAZİ RAGAB MOHAMED MOHAMED ve El Sayed ve Adila oğlu, 1994 MISIR doğumlu müşteki MOSAB ELSAYED RADWAN EL SAWWAH EL SAWWAH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/12/2023