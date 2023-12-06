T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/686 Esas

DAVALI : NEDİM GÜNGÖR- (TCKN: 14582189862)

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Workroom Reklam Organizasyon San.ve Tic.A.Ş'nin reklam sektöründe üretim ve montaj işlerinde Ulusal ve Uluslararası alanda hizmet verdiği, davalı şahıs firması NG Wert Nedim GÜNGÖR ile davacı şirket arasında 21.05.2020 tarihli Donut Stand Sözleşmesi'nden kaynaklı Alacak davası olup, Aleyhinize açılan davaya karşı iş bu ilanın TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde, HMK.317.md gereği 2 hafta içinde davaya cevaplarınızı ve delillerinizi sunmanız, süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakıaları inkâr etmiş sayılacağınız, HMK 320/2.md uyarınca öninceleme duruşmasına kadar sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasında hazır olmadığınız takdirde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK'nın 139/1-ç md göre 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, sunmadığınız delilleri sunmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, duruşmaya gelmez veya geçerli bir mazeret bildirmediğiniz takdirde HMK.320ve 321.md.ger.yargılama yapılarak hüküm verilebileceği, HMK 324 gereği 150-TL delil avansını yatırmanız hususu İHTAR olunur.

Durusma Günü: 21/02/2024 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29/11/2023