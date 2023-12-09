T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.88742836-2018/457-Ceza Dava Dosyası 04.12.2023



İSTANBUL 49.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 17.02.2022 tarih2018/457 esas 2022/49 karar sayılı ilamı ile; Hadou ve Halima oğlu Fas 1970 D.lu sanık Samir ABDENDBİ'nin Adet ve Kullanım Gereği Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK.nun 142/1-e maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 günhapis cezası ile cezalandırılmasınakarar verildiği, ayrıca sanığa atanan müdafiiden haberdar olmayan sanığa istinaf başvurusu da tebliğ edilemediğinden ve yapılan tüm aramalara rağmen karar ve istinaf dilekçesi sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın zabta geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur.