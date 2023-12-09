T.C.İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.88742836-2021/197-Ceza Dava Dosyası 04.12.2023

İSTANBUL 49.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 07.06.2022 tarih2021/197 esas 2022/263 karar sayılı ilamı ile; Neşatve Sevgi'den olma Fatih15.08.1993 D.lu sanık Moşer DİNARE'nin Kasten Yaralama suçundan TCK.nun 86/1 maddesi gereğince 1 yıl 2 ay 1 gün hapis cezası ile cezalandırılmasınakarar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar Murat ve Sadet Kızı 01.01.1994 Fatih doğumlu müşteki Kübra BATOR'a tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın zabta geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur.