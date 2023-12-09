T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.88742836-2021/428-Ceza Dava Dosyası 04.12.2023

İSTANBUL 49.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 15.06.2023 tarih2021/428 esas 2023/335 karar sayılı ilamı ile; Latif ve Zeliha oğlu 02.08.1985 Fatih doğumlu sanık Furkan ELDEMİR'in Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan TCK.nun 109/2 maddesi gereğince 3 yıl 4 ayhapis cezası ile cezalandırılmasınakarar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın zabta geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur.