T.C. İSTANBUL 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/600 Esas

KARAR NO : 2023/643

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık,İşyeri dokunulmazlığını ihlal etmesuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/11/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 4 YIL 2 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Hamud ve Necibe oğlu, 1973 doğumlu, , ,Tunus mah/köy nüfusuna kayıtlı HEDİA BOUZAINA EP MANAII VE Halim ile Ayşe'den olma 1993 Tunus D.lu MARWA MATHLOUTHI EP TAYARI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. Maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 06.12.2023