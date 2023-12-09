T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/120 Esas
DAVALI : TEKİN DOĞAN -Barış Mah. Ali Çelebi Cad. No:32 İç Kapı No:36 Beylikdüzü/İSTANBUL
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşma günü 18/01/2024 saat:09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.05/12/2023
#İlangovtr Basın no ILN01946411