T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/322 Esas

DAVALI : AKKOZA TEKNİK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (VKN: 0110577404)

Davacılar , MEHMET ALİ FİDAN, PERSAN YAPI ELAMANLARI MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ( PER-SAN A.Ş. ) ile Davalılar , AKKOZA TEKNİK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ÖZKİBELE TEKSTİL DERİ ZÜCCACİYE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan 5464 S.K. Uy. Tacirlere Verilen Kurumsal Banka Ve K. Kartlarından Kaynaklanan (5411 S.K. 142/1 Hariç) (Menfi Tespit) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı şirket ve bayiliğini yapan Mehmet Ali Fidan tarafından keşide edilen çekin şirket çalışanı tarafından kargoya verilmesinden sonra çalındığını şirketin logosu taklit edilerek ele geçirenler tarafından cirolandığını, çekin şirket yetkilileri tarafından imzalanmadığını ve çekin herhangi bir ticari ilişki nedeniyle verilmemiş olduğunu bunun üzerine İstanbul 3.İcra Müdürlüğü'nün 2022/34807 Esas sayılı dosyasında icra takibi başlatıldığı, icra takibinin Esas takibe geçilmemiş olduğunu belirterek öncelikle %15 aksi kanaat olması halinde %115 teminatın mahkeme kasasına depo edilmesi karşılığında takibin durdurulmasını teminat yatırılması halinde dosyaya konulan hacizlerin kaldırılmasını davalının itirazının hukuka aykırı olduğunu, %20'den aşağı olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilerek davanın kabulüne karar verilmesini talep ile dava ettiği görüldü.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tevzi formu, delil listesi ve tüm ekleri ile tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yeni adresiniz tespit edilemediği anlaşıldığından, dava dilekçesi, delil listesi, tensip zaptı ve ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Dava dilekçesine karşı iki haftalık kesin sürede cevap vermeniz, duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,

2-HMK'nın 7251 sayılı kanunla değişik 139. ve devamı maddeleri gereğince 19/03/2024 günü saat 09:30'a Ön inceleme duruşmasıı yapılacağı,

"- Sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,

-Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi veya yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,

-Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği,

-Tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.01/12/2023