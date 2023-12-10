T.C.İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52516621-2022/948-Ceza Dava Dosyası 08.12.2023

İLAN

Hüseyin ve Sevim oğlu.29/5/1998 doğumlu İstanbul Maltepe Feyzullah mahallesi nüfusuna kayıtlı sanık HALİL İBRAHİM UĞURDOĞAN hakkında mahkememizin 07/11/2023tarih 2022/948 esas 2023/745 sayılı kararı ile Beraet'ine karar verilmiştir.

Gıyabi kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ oluur.