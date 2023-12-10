T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2. İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/1111 Esas

DAVACI : MALİYE HAZİNESİ

VEKİLİ : Av. Fatih ŞİRİN

MİRAS BIRAKAN : Hüseyin ÖZEN

Davacı vekilinin miras bırakan HÜSEYİN ÖZEN vefatı nedeni ile mirasçılarının tespiti davasından verilen karar uyarınca;

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Emekyemez mahallesi/Köyü, 11 Cilt, 110 Hane'de nüfusa kayıtlı bulunan Osman ve Emine'den olma 01/01/1927 doğumlu HÜSEYİN ÖZEN'in 14/04/2015 tarihinde vefat ettiği yapılan araştırmalar sonucu mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından;

TMK. Nun 594.ncü maddesi uyarınca miras bırakan HÜSEYİN ÖZEN'in mirasçılarının son ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde dava açmaları gerektiği aksi halde miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.14/11/2023