T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. CEZA DAİRESİ

Dosya No : .62146612-2023/1571-Ceza Dava Dosyası

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

20. CEZA DAİRESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/1571

KARAR NO : 2023/1959

KARAR TARİHİ : 05/12/2018

SUÇ : Çocuğun Cinsel İstismarı

KARAR ÖZETİ:

Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan yerel mahkeme tarafından sanıkhakkındaberaat kararı verilmiş ve ilgili karar mağdur vekili tarafından istinaf edilmiş ve dosya dairemizce istinaf yönünden değerlendirilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Dairemizin gerekçeli kararı katılan Maryna RIZNYK'atebliğ edilememiştir. Bu nedenle dairemiz kararının katılanailanen tebliğ edilmesine kara verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tiraji 50.000 ve altı olan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka ilk derece ceza mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, Yargıtay ilgili ceza dairesi tarafından incelenmek üzere TEMYİZ yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 04/12/2023