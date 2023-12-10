T.C. İZMİR 3. İNFAZ HÂKİMLİĞİ

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Sayı : 2023/16266-İnfaz Hâkimliği Dosyası 06.12.2023

Açık ceza infaz kurumuna iade talebi konulu kararı Elnişte ve Haldiye oğlu, 02/01/1995 İdlib doğumlu, (TC NO:99752732352) BASSAM EL HAMDAN hakkında Hakimliğimizin 2023/16266 Esas, 2023/16330 karar sayılı gerekçeli karar ile:

" 1- Hükümlü Bassam El Hamdan hakkında İzmir 1. İnfaz Hakimliğinin 20/06/2023 tarih ve 2023/9824 esas, 2023/9823 karar sayılı ilamıyla verilen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazına dair kararın KALDIRILMASINA,

2-Hükümlünün 7456 sayılı kanun ile 5275 sayılı kanuna eklenen geçici 10/1 maddesinde belirtilen süreler içinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmemesi nedeniyle kalan cezasının infazı için AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE.'' karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, 7 gün içerisinde İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının talep edenden alınacağı ilanen tebliğ olunur.