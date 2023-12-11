T.C.İZMİR 3. İNFAZ HÂKİMLİĞİ

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Sayı : 2023/15418-İnfaz Hâkimliği Dosyası 06.12.2023

Açık ceza infaz kurumuna iade talebi konulu kararı Ali ve Fatma oğlu, 27/02/1977 İzmir Doğumlu,(TC NO: 37537703128) ŞAFAK İZMİRLİ hakkında Hakimliğimizin 2023/15418 Esas, 2023/15433 karar sayılı gerekçeli karar ile:

"1-Hükümlü Şafak İzmirli hakkında Akhisar İnfaz Hakimliğinin 27/07/2023 tarih ve 2023/3674 esas, 2023/3636 karar sayılı kararıyla verilen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazına dair kararın KALDIRILMASINA,

2-Hükümlünün 7456 sayılı kanun ile 5275 sayılı kanuna eklenen geçici 10/1 maddesinde belirtilen süreler içinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmemesi nedeniyle kalan cezasının infazı için AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE" karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, 7 gün içerisinde İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının talep edenden alınacağı ilanen tebliğ olunur.