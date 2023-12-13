Örnek No:55*

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/486 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/486 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Güzelbahçe İlçe, MUSTAFA KEMAL PAŞA Mahalle/Köy, 1815 Ada, 4 Parsel, Satışa konu taşınmaz, tapunun Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1815 ada, 4 parselde kayıtlı, Güzelbahçe /İzmir adresinde bulunmaktadır.

Satışa konu taşınmaz Arsa vasıflı olup 469,67m2 yüz ölçümüne sahiptir. Taşınmaz eğimli, içerisinden harfiyat yapılarak toprak alınmış, geometrisi dikdörtgene yakın bir şekildedir. Taşınmazın kuzey yönünde 1815 ada 5 parsel, güneyinde 2101 sokak, batısında 2184 sokak ve doğusunda 1815 ada 3 parsel bulunmaktadır. Taşınmaz 2019 yılında 3402 sayılı Ysasnın 22-A maddesi gereğince kadastrosu yenilenmiş ve ilana çıkarılarak mülkiyet sınırı, koodinatları ve yüzölçümü yönünden kesinleştirilmiştir Parsel bünyesinde elektrik, su ve kanalizasyon altyapısı ve ulaşımı mevcuttur. Taşınmazın çevresinde Kemalpaşa Mahallesine ait eski 1 katlı binalar olmakla birlikte, diğer parseller üzerinde 2 ve 3 katlı dubleks tarzında yeni yapılar bulunmaktaır. Taşınmaz, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarlığı binasına, Özel Anadolu Otizm Vakıf Okuluna, Yelki Aşağı Camisine ve Atatürk Caddesine yakın mesafededir.

Satışa konu taşınmaz dosyaya sunulu Güzelbahçe Tapu Müdürlüğünün 24. 05.2023 tarihli tapu kaydına göre; İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 1815 ada, 4 parsel, 469,67 m² yüzölçümlü ?Arsa? vasıflıdır. Taşınmaza aitmalik mülkiyet bilgileri MALİK HİSSE Mert-San Tar.Mad.San. Su ürünleri Turz.İnş. Tah.Tic ve Paz Ltd.Şt. 6523/9392; Naci Altıparmak 2869/9392

Güzelbahçe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 2942 sayılı yazınıza bahse konu İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1815 ada, 4 parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 katlı konut adasına isabet etmektedir. Parsel üzerinde yapı bulunmamaktadır. Parsel kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır.

Adresi : İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemalpaşa Mah. 1815 Ada, 4 Parselde Konumlu, 2101 Sokak İle 2189 Sokak Kesişiminde Bulunmakta Olup Boş Arsa Olmasına Karşın 2101 Sokaktan No:13 Numaratajını Almış Güzelbahçe / İZMİR

Yüzölçümü : 469,67 m2

İmar Durumu : Güzelbahçe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 2942 sayılı yazınıza bahse konu İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1815 ada, 4 parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 katlı konut adasına isabet etmektedir. Parsel üzerinde yapı bulunmamaktadır. Parsel kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır.

Kıymeti : 6.945.272,58 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2024 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 15:00

05/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.