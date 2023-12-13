T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/633 Esas İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davacı Ali MEDE(Veli ve Güley oğlu, 1944 doğumlu) tarafındanDava konusu "(Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Maksutuşağı Mahallesinde kain; Batısı; 219 ada 1 parsel, Kuzeyi; Veli Mede tarafından kullanıldığı söylenen tapusuz taşınmaz, Doğusu; 208 ada 2 parsel, Güneyi: Ali Güniç tarafından kullanıldığı söylenen tapusuz taşınmaz ve Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Maksutuşağı Mahallesinde kain; Batısı; 202 ada 3 parsel, Kuzeyi; Tapulama harici, Doğusu; Tapulama Harici, Güneyi: Ark ve arkdan sonra 203 ada 12 parsel" bulunan Tapusuz Taşınmazların, ZilyetlikleKazanımı iddiası ile açılan davada ilgililerin "davacının davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurduğu" iddiasına karşı,

Dava Konusu taşınmazlar ile ilgili herhangi bir hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 Ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri Yasa gereği ilan olunur.