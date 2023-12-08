T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/163 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANIDavacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili ile yol olarak terkini talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel ve tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 18/10/2023

Dosya no Mahalle Ada ve Parsel no Tapu Maliki Duruşma Günü 2023/163 Ortanca Köyü, 1394 ada, 20 parsel sayılı İsmet Doğan (TC-19978164386) 07/02/2024