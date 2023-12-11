T.C.

KARS

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/1 Esas 04/12/2023

Mahkememizin 2023/1 Esas sayılı dava dosyasında görülen Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında verilen ara kararı gereğince;

Davacı Mehmet İLDİRİM, dava konusu Kars Merkez Gelirli Köyü Köy içi Mevkiinde, Doğusu Kendi taşınmazı olan 1371 parsel, Batısı Tescil Harici alan, Kuzeyi Yol ve Güneyi Tescil Harici alan içerisinde kalandava konusu taşınmazın Türk Medeni Kanunu 713/4.5 maddesi veKadastro Kanunu'nun 14 ve 17.maddeleri gereğince zilyetlik nedeniyle adına tescilini talep ve dava etmiştir.

Fen bilirkişisi 11/07/2023 havale tarihli raporu ile;Kars Merkez Gelirli Köyü Köy içi Mevkiinde, Doğusu Kendi taşınmazı olan 1371 parsel, Batısı Tescil Harici alan, Kuzeyi Yol ve Güneyi Tescil Harici alan içerisinde kalan dava konusu taşınmaz olduğunu, kroki da A harfi ile taralt olarak gösterilen alanın sürülü ve sınırları belirgin tarla olduğunu, alanın 7.476,66 m² yüzölçümüne sahip olduğunu, taşınmaz içerisinde bir adet tek katlı evin bulunduğunu, C harfi ile gösterildiğini ve alanının 198,46 m² yüz ölçümüne sahip olduğunu, komşu taşınmaz olan 0/1371 ada parsel numaralı taşınmazın davacıya ait olduğunu ve davacı tarafından 0/1371 ada parsel numaralı taşınmazıntarla ve evin birlikte kullanıldığını, buna bağlı olarak bu alanların bir bütün olarak düşünüldüğünde tarla ve 0/1371 numaralı taşınmaz arasında kalan sürülü olmayan kısmın krokide B harfi ile gösterildiği alanının 980,04 m² yüzölçümüne sahip olduğunu, davacı tarafından talep edilen toplam alanın ise A+B+C- 8.655,16 m² yüzölçümüne sahip olduğunun bildirildiği, bilirkişi heyetinin 18/07/2023 tarihli raporu ileKars ili, Merkez ilçesi Gelirli Köyünde bulunan dava konusu taşınmazın dava tarihi olan02/01/2023 itibariyle değerinin 1.220.037,30 TL olduğunu, ve keşif tarihi olan 23/06/2023 itibariyle toplam bedelinin 1.264.305,40 TL olduğunu, ziraat bilirkişisinin 30/11/2023 tarihli raporu ile ; Mahallinde yapılan keşiftedava konusutaşınmazın toprak killi-tinli materyalden oluşmuş, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan tarım arazileri olduğunu, dava konusu taşınmazla, eğim durumu açısından hafif meyilli arazi durumunda olduğunu, toprak koruma ve kullanma verilerinin birlikte değerlendirilerek nitelikleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen, arazi kullanma kabiliyet sınıfları kullanım durumuna göre 2.sınıf tarım arazisi olduğunu, dava konusu taşınmazların toprağı Granüle yapıda olup, toprak, ziraat ve dolayısıyla toprak işleme için en uygun yapı şeklinde olduğunu, orta bünyeli topraklar sınıfından killi-tınlı yapıda orta derinlikte ve orta geçirgenlikte olup, erozyon, tuzluluk, aşitlik ve drenaj probleminin olmadığını, taşınmazların ortalama eğimi'nin % 1-5 civarında olduğunu, dava konusu taşınmazın uzun yıllardan beri tarım arazisi olağak işlendiğinden dolayı toprağın parçalanmış granüllü bir yapıda olup etrafındaki taşınmazlarla arasında kot farkının oluştuğunu, taşınmazın uzun zamandan beri hububat ekimi yapıldığını ayrıca sınırları belirgin halde olan taşınmazın toprak işleme olmayan kısımlarında diğer taşınmazlara nazaran imar-ihya yapıldığı taşların toplandığı arazinin düzeltildiği kendiliğinden yetişen bitki örtüsü mera bitki örtüsünden farklı olduğunu, uzun ve seyrek bitki örtüsüne sahip olduğunun görüldüğünü ve taşınmaz uzun yıllardır (25-30 yıl) ziraai anlamda kullanıldığını bildirmişlerdir.

İş bu dava konusu taşınmazın üzerinde üstün hak ve iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur.