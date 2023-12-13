T.C.KARŞIYAKA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/391 Esas

KARAR NO : 2023/734

Bina içinden hırsızlık,İşyeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/10/2023 tarihli ilamının sanığı, İsa ve Aliye oğlu, 10/02/1991 Halepdoğumlu, MAHMUD EL HILLO tüm aramalara rağmen bulunamamış,karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.04/12/2023