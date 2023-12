İLAN

T.C. KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Davacı Necati Can, davalı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer davalılar arasında görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında verilen ara karar gereğince açılan davanın TMK 713/5 maddeleri kapsamında tescile ilişkin olması nedeniyle;

Davacı Konya İli, Merkez İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, Hamamcı Yöresi Pafta No:300 , Ada no: 285, Parsel No:24'de kayıtlı taşınmazı davalıların kök murisi Hatice Dayı'dan haricen satın alarak nizasız ve fasılasız olarak kullanmaya devam ettiğini, adına tapu tescilinin yapılmasını talep etmiş olması sebebiyle ilgili taşınmazın kendisine ait olduğunu iddia edenlerin işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz 2022/948 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek, beyanda bulunması, başka bir mahkemede dava açmış ise bu dava dosyasını mahkememize bildirmesi, ilandan sonra 3 ay içerisinde söz konusu taşınmazda hak iddiasında bulunulamayacağı ve davacının davasını ispat etmesi halinde söz konusu taşınmazın davacı Necati Can ve diğer mirasçılar adına tapuya kayıt ve tescil edilebileceği hususları İLAN olunur.