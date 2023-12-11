T.C.

KORKUTELİ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/700-702 Esas sayılı dosyaları kamulaştırma ilanı hk. İLAN

KORKUTELİ 1, ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

Mahkememizin 2023/700 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Kayabaş mahallesi 235 ada 20 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Celal Nakışçı, Emine Kandil, Esma Uçan, Hanım Kandil, İsmail Kandil, Ramazan Aras, Semiha Işık adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda 584,91 m2'lik kısmının iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/702 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Kayabaş mahallesi 267 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ferzane Dalkıran adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazda 1.684,56 m2'lik kısmının iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına kamulaştırılması adına davalar açılmış olup, davalıların KamulaştırmaKanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, açılan davada davalıların yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare olan KarayollarıGenel Müdürlüğü adına tescil ve lehlerine irtifak hakkının tapuda şerh edileceği ve Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Korkuteli Ziraat Bankası Şubesineyatırılacağı, dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davalıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, bu dava hakkında 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Kamulaştırma yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için mahkememizin yukarıdaki esas sayılı dosyaları ile mahkememize dava açıldığı ilan olunur. 01/12/2023