T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/210 Esas 04/12/2023

İLAN

Davacı , FATMA DURMAZ ile Davalı , DURSUN DURBAK arasında mahkememizde görülmekte olan nafaka artırımı davasında davalı DURSUN DURBAK'ın adresinin davacı tarafça bilinmediği bu sebeple mahkememize bildirilmediği, mernis adresinin bulunmadığı ve yapılan adres araştırmasında da adresinin bulunamadığı, mahkememizce kendisine tebligat yapılamadığından kendisine ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı : DURSUN DURBAK

Davacı 16/03/2023 tarihli dava dilekçesinde Fazlaya ilişkinhakları saklı kalmak kaidesiyle haklı davasını nkabulü ile nafaka davasının kabulüne, davalı ile 2021 yılında boşandıklarını, müşterek çocuk TUANA MELEK DURBAK'ın velayetinin kendisine bırakılarak 700,00 TL nafaka bağlandığını, nafaka miktarının yetmediğini, çocuğun sedef hastası olduğunu ve davalının müşterek çocuğun hiçbir ihtiyacı ile ilgilenmediğini, davalının hem emekli hem de çalışıyor olması sebebi ile nafaka miktarının artırılmasını istediğini, dava dosyasının ön inceleme aşamasında olduğu "H.M.K.'nın 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz H.M.K.'nın 128. maddesi gereğince süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu daihtar olunarak" ilanınyayınlandığıtarihtenitibaren 2 hafta sonra dava dilekçesinin veihtaratın tarafınızatebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde ihtaratgereğiişlem yapmanız aksi takdirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağıhususları ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : DURSUN DURBAK - 46699802600 SİVAS ili, SUŞEHRİ ilçesi, YENİ mah/köy, 12 Cilt, 98 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, HACI ve SEVDİYE oğlu/kızı, 01/01/1966 dogumlu,