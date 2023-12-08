T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.60074957-2023/816-Ceza Dava Dosyası 05.12.2023

İ L A N

Ramazan ve Fathı oğlu, 1967 filistin doğumlu Sanık MERVAN ALHAİK hakkında, Mahkememizin 2023/816 esas sayılı dosyasında yapılan yargılamada basit yargılama usulü uygulanacak olup, sanığın dosya içerisinde bulunan adresinde ve mernis adresinde bulunamadığı gerekçesiyle çıkarılantebligatların devamlı bila iade edildiği, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ve basit yargılama usulüne ilişkin tebliğ yapılamadığından, aşağıda belirtilen ihtaratın 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve 29. Maddesi uyarınca tirajı elli binin altında herhangi bir yerel gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

İHTARAT

Mahkememizin 2023/816 Esas sayılı dosyasında ekte gönderilen iddianame ile hakkınızda dava açılmıştır. Tarafınıza atılı suç CMK 251 maddesi kapsamında sayılan suçlardan olması sebebiyle mahkememizce basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiş olup duruşma açılmaksızın beyanlarınız, karşı tarafın iddiaları ve toplanan delillere göre CMK 223 maddesi uyarınca karar verilecektir. Bu basit yargılama sonucu ceza almanız halinde CMK 251/3 maddesi uyarınca ¼ oranında indirim yapılacaktır. Ancak basit yargılama usulü uygulanarak verilen hükme itiraz ettiğinizde ¼ oranında ceza indirimi uygulanmayacaktır. Bu nedenle, ekteki iddianameye göre hakkınızdaki suçlamaya ilişkin savunma ve delillerinizi, İddianamede açık kimliğiniz ve adresinizle ilgili eksiklik ve hata var ise bu eksiklik ve hatayı, doğru, eksiksiz iletişim bilgilerinizi, Basit yargılama sonunda ceza almanız halinde hapis cezası yerine para cezası da verilmeyecek durumda kamuya yararlı bir işte çalışmaya gönüllü olup olmadığınızı, hakkınızda CMK 231. Maddesinde düzenlenen uygulamaya rıza gösterip göstermediğinizi bildirmeniz, Bu 15 günlük sürede yukarıda belirtilen hususlarla ilgili dilekçe sunmadığınız ve beyanda bulunmadığınız takdirde dosya kapsamına, önceki beyan ve toplanan delillere göre kararverileceği, Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da rıza gösterdiğinizin kabul edileceği İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.09.10.2020