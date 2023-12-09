T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/133924 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/133924 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, 427 Ada, 2 Parsel, C 22 BLOK 4 NOLU BAĞ.BÖL. Nolu taşınmaz

Adresi : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Atakent Mah., 3. Etap, Manolya Çıkmazı Sk, C22 / 1

Blok , No: 5 D , D: 4 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 71 m2

İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye İmar ve Şehircilik göndermiş olduğu tarihli E-398481 sayılı yazısında; Söz konusu

parseller07.11.2010-14.08.2012-13.02.201326.07.2013-24.07.2018-21.06.2022tasdiktarihli1/1000ölçekliHalkalıTopluKonutRevizyonUygulamaİmarPlanında,plannotunun 2.maddesi hükümlerine haiz, E:1.00, Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:55

05/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.