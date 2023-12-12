İ L A N

T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/438 Esas

TMK'nun 588 maddesinde belirtilen "10 yıllık süre dolması" nedeniyle aşağıda adı geçen tapu malikleri hakkında davacı Hazine tarafından gaiplik kararı verilmesi istenmiş olup;

Kütahya İli Merkez Mecidiye Mahallesi 25 ada, 254 parsel maliki (Hacı Hafız Mehmet) hakkında bilgisi bulunan kişiler ve hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin mahkememize ilk ilan tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde bilgi vermeleri, aksi taktirde adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği, malvarlıklarının devlete geçeceği ilan olunur.