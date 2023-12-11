T.C. LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/121 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KIRKLARELİ İLİ, LÜLEBURGAZ İLÇESİ,
BÜYÜKKARIŞTIRAN YENİ MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 409
PARSEL NO : 26
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.400,68m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- CIHANGİR GÜNGÖR-64846020998 -
2- HAMİYET ÖZ-
3-HATİCE ÜSTÜN-
4- MELEK GÜNGÖR-
5-MELEK GÜNGÖR-64840021106 -
6- NACİYE ÖZ-
7- SECİYE HATİCE YÜKSEL-
8- SÜLEYMAN ÖZ-
9- YAVUZ GÜNGÖR-64843021042 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kısmen 292,64 m2 Kamulaştırma
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/121 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/11/2023
#İlangovtr Basın no ILN01946823