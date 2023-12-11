T.C. LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/121 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KIRKLARELİ İLİ, LÜLEBURGAZ İLÇESİ,

BÜYÜKKARIŞTIRAN YENİ MAHALLESİ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 409

PARSEL NO : 26

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.400,68m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- CIHANGİR GÜNGÖR-64846020998 -

2- HAMİYET ÖZ-

3-HATİCE ÜSTÜN-

4- MELEK GÜNGÖR-

5-MELEK GÜNGÖR-64840021106 -

6- NACİYE ÖZ-

7- SECİYE HATİCE YÜKSEL-

8- SÜLEYMAN ÖZ-

9- YAVUZ GÜNGÖR-64843021042 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kısmen 292,64 m2 Kamulaştırma

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/121 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/11/2023