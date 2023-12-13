T.C. MAÇKA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2021/1 Tereke Satış 06/12/2023 Konu : Kapanış ilanıTEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN

İİK.NUN 254.MADDESİNE GÖRE KAPATILMASI İLAN

MİRAS BIRAKAN: HAMDİ MISIRLIOĞLU, Trabzon İli Ortahisar İlçesi Boztepe Mahallesi Nüfusuna Kayıtlı 47998795334 TC Kimlik Numaralı

Trabzon 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/1233 Esas sayılı dosyası ile ortaklığın giderilmesi davası açıldığı, mirasçıların mirası reddetmesi nedeniyle Maçka Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/02/2021 tarih ve 2019/373 Esas 2019/368 Karar sayılı kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi kararına istinaden yukarıda kimlik bilgileri yazılı müteveffanın terekesinin tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye memurluğumuzca miras bırakanın tüm malvarlığı tespit edilerek paraya çevrilmiş ve alacaklılara ödenmiştir.

Maçka Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/10/2023 tarih ve 2019/373 Esas sayılı kararı ile

İİK 254/3 maddesi uyarınca tasfiyenin kapanmasına,müflisin terekesinde mevcut 14.873,98-TL nin kapama ilan ve masraflarından arta kalan bir bedel bulunması halinde müflisin yasal mirasçılarına miras hisseleri oranında adlarına açılacak vadeli hesaplara aktarılarak ödenmesine, dosyada mevcut bedelin kapama masraflarına yetmeyeceği anlaşılırsa hazineye irat kaydı yapılan miktar üzerinden dosyaya tahsilat çekilip kapama ilanlarının yapılmasına, ilanitibariyle 15 gün sonra tebliğ sayılarak verilen karara karşı İİK 254/4 maddesi gereğince 10 gün içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiğini ilan metnine dercine karar verilmiştir

İİK.nın 166. ve 254 ncü maddeleri gereğince ilan olunur.