Örnek No:55*

T.C.

MANİSA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

AŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, KÜÇÜKBELEN Mah., KÖY CİVARI Mevkii, 0 Ada, 110 Parsel,

Adresi : Küçükbelen Mahallesi, 110 Nolu Parsel Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 20.953,08 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışındadır. Taşınmazın bir kısmı köy içi yerleşik alanında, bir kısmı köy içi yerleşik alanı dışındadır. Köy içi yerleşik alanında kalan kısmında teknik koşullara uygun şekilde ifraz işlemi yapılabilmektedir. (Köy içi yerleşim alanı içinde bulunan taşınmazın üzeri boş olan kadastral yola cephesi bulunan taşınmazlarda "Konut Alanı" kullanımında Ayrık Nizam 2 kat (7,50m), Taks:0,40, emsal:0,50 yapılaşma şartlarında, 250m² yi geçmeyecek şekilde yapılaşma izni olduğunun tespit edildiği bildirilmiştir.)

Kıymeti : 5.417.962,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh Bulunmamaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 10:55

07/12/2023