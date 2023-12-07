T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ 2023/114322 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/114322 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, Horozköy Mahalle 1761 ada, 1 parsel 22 nolu BB. Taşınmaz

Adresi : Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Güzelyurt Mah, 5791 Sk. No:15/22

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.