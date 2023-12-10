T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/24 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Kocaeli ili Derince İlçesi Sırrıpaşa köyü nüfusuna kayıtlı, Hasan Hüseyin ve Rukiye oğlu 1963 doğumlu 579*****408 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Hakkı Dündar'a adresi tespit edilemediğinden adına Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Duruşma Zaptı Tebliğ edilememiş olup; ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/10/2023