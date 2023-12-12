T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO: 2023/841 KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C.MUT1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/841

KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/841 ESAS

1-HACER AFACAN

2-MUSTAFA AFACAN

3-MUSTAFA AFACAN Mersin İli Mut İlçesi Elbeyli Mahallesi 109 ada 102 (if:334) parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.098,65 m²

Toplam Bedeli: 45.620,00TL

Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numarası hizasında yazılı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.01/12/2023