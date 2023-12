İLAN

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/92

DAVALILAR : 1- ORHAN CİVAN 10 1 DU TRIFORIUM 38080 L'ISLE D'ABEAU /FRANSA CUMHURİYETİ

2- ALİ ÇAM Deveci Mah.Şehit Emin Cad.No:25Mut/ MERSİN

3- AYSU ÇAM Deveci Mah. Şehit Emin Çelik Cad. No; 25 Mut/ MERSİN

4- GÜLSÜM ÇAM Deveci Mah.Şehit Emin Cad.No:25Mut/ MERSİN

5- MEHMET ÇAM Deveci Mah. Şehit Emin Çelik Cad. No; 25 Mut/ MERSİN

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda isimleri yazılı davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Ali Çam'ın (Abdullah Çam mirasçısı) bilinen yurt içi ve yurt dışı adreslerine tebligat çıkarılmış iade gelmiştir. Kolluk araştırması yapılmış ve yapılan araştırmada tespit edilen adreslerden daha önce tebligat iade gelmiştir. Adres tespit edilemediğinden dava dilekçesinin, Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları, BAM ilamı ve BAM sonrası bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Mersin ili Mut ilçesi Narlıdere Mahallesi 101 ada 2729 parsel sayılı taşınmazın 93,85 m2 lik kısmının davacı idare adına yol olarak tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahallinde yapılan keşif neticesinde dava konusu taşınmaz için 68.796,32 TL kamulaştırma bedeli tespit edilmiş ve bedel depo edildikten sonra davanın kabulüne karar verilmiştir.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 2019/2477 esas 2022/491 karar sayılı ilamı ile mahkememiz kararı kaldırılmıştır.

BAM ilamı doğrultusunda bilirkişilerden ek rapor alınmıştır.

Bilirkişi ek raporunda; 2016/2013 esas sayılı dosyada sunulmuş olan raporumuzda arta kalan kısımda değer azalışı %10 olarak belirlenmiştir. Arta kalan kısımdaki değer azalışı imar yönünden bir kısıtlama meydana geldiğinden dolayı değil, mevcut yapının kullanımı esnasında yapı önünde bulunan ve ticari olarak müşterek çekme potansiyeli bakımından önem arz eden park alanının daralması nedeni ile kanaat getirilmiştir. Mut Belediye Başkanlığının yazısında da belirtildiği gibi mevcut yapının kullanımında sakınca olmadığı değerlendirilmiştir. Arta kalan kısımda imar yönünden bir kısıtlama meydana gelmediğinden ve tekrar yapılaşma imkanı olduğundan ilave değer kaybı düşülmemiştir. Bu nedenle önceki raporumuzda bir değişiklik olmamıştır." belirtmişlerdir.

İşbu bilirkişi raporunun ilanından itibaren iki hafta içinde Mut 1 Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edebileceğiniz ayrıca 12/02/2024 günü duruşmaya gelerek beyanda bulunabileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.02/12/2023