T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
Sayı : 2020/557 Esas
Davacı HAZİNE ileKAYYIM ORHAN TAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davaya konu olan ve haklarında gaiplik kararı verilmesi ile paylarının devlete geçmesinin talep edildiği Karaali oğlu Kadı Mustafa çocukları (1) Şükrü, (2) Nazik, (3) Tayyibe, (4) Emetullah ve Kadı Mustafa'nın ölü oğlu Mustafa'nın çocukları (5) Meryem, (6) Lütfiye hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08/02/2021
GAİP ADI : ŞÜKRÜ
BABA ADI : KADI MUSTAFA
ADI : NAZİK
BABA ADI : KADI MUSTAFA
ADI : TAYYİBE
BABA ADI : KADI MUSTAFA
ADI : EMETULLAH
BABA ADI : KADI MUSTAFA
ADI : MERYEM
BABA ADI : MUSTAFA
ADI : LÜTFİYE
BABA ADI : MUSTAFA
#İlangovtr Basın no ILN01946855