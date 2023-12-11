İ L A N

T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/557 Esas

Davacı HAZİNE ileKAYYIM ORHAN TAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davaya konu olan ve haklarında gaiplik kararı verilmesi ile paylarının devlete geçmesinin talep edildiği Karaali oğlu Kadı Mustafa çocukları (1) Şükrü, (2) Nazik, (3) Tayyibe, (4) Emetullah ve Kadı Mustafa'nın ölü oğlu Mustafa'nın çocukları (5) Meryem, (6) Lütfiye hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08/02/2021

GAİP ADI : ŞÜKRÜ

BABA ADI : KADI MUSTAFA

ADI : NAZİK

BABA ADI : KADI MUSTAFA

ADI : TAYYİBE

BABA ADI : KADI MUSTAFA

ADI : EMETULLAH

BABA ADI : KADI MUSTAFA

ADI : MERYEM

BABA ADI : MUSTAFA

ADI : LÜTFİYE

BABA ADI : MUSTAFA