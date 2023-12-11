T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/
197/198/199/200/201/203
KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Beydağ ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 15/11/2023
|SIRA NO
|ESAS NO
|İLÇE-MAHALLE- MEVKİ
|ADA - PARSEL
|MALİKLER
|1.
|2023/197
|Beydağ İlçesi,
Bakır Mahallesi
|0 ada
206 parsel
|-Bedriye İnce
|2.
|2023/198
|Beydağ İlçesi,
Bakır Mahallesi
|0 ada
334 parsel
|-Fatma Aktepe
-Havva Kocabaş
-Leyla Çakıcı
-Ayla Balcı
-Mualla Acak
-Şerife Taşkıran
-Hüseyin Erkal
-Ayşe Bölük
-Nilüfer Akar
-Olcay Temel
-Zeynep Bakırlı
-Mehmet Sarı
-Akkız Çetin
-Şerife Bahçeci
-Süleyman Sarı
-Akkadın Sarı
-Ali Özdemir
-Abide Zülam
-Bedriye Özkanoğlu
-Mehmet Özdemir
-Hamide Şahan
-Şerife Süzer
-Alim Dağlı
-Hatice Karaca
-Melek Dağlı
-Günay Erol
-Emine Atar
-İlyas Dağlı
-Muzaffer Demirel
-İlyas Demirel
-Ayşe Demirdere
|3.
|2023/199
|Beydağ İlçesi, Karaoba Mahallesi,
|0 ada
475 parsel
|-Hasan Ali Çalışkan
|4.
|2023/200
|Beydağ İlçesi, Karaoba Mahallesi,
|0 ada
470 parsel
|-Şükrü Karakulak
|5.
|2023/201
|Beydağ İlçesi, Karaoba Mahallesi,
|542 parsel
|-Ali Sezgin
-Güllü Çam
-Mehmez Sezgin
|6.
|2023/203
|Beydağ İlçesi,
Eğridere Mahallesi,
|304 ada
6 parsel
|-Celil Çam
#İlangovtr Basın no ILN01946381