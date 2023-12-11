T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/
197/198/199/200/201/203
KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Beydağ ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 15/11/2023

SIRA NO ESAS NO İLÇE-MAHALLE- MEVKİ ADA - PARSEL MALİKLER
1. 2023/197 Beydağ İlçesi,
Bakır Mahallesi		 0 ada
206 parsel		 -Bedriye İnce
2. 2023/198 Beydağ İlçesi,
Bakır Mahallesi		 0 ada
334 parsel		 -Fatma Aktepe
-Havva Kocabaş
-Leyla Çakıcı
-Ayla Balcı
-Mualla Acak
-Şerife Taşkıran
-Hüseyin Erkal
-Ayşe Bölük
-Nilüfer Akar
-Olcay Temel
-Zeynep Bakırlı
-Mehmet Sarı
-Akkız Çetin
-Şerife Bahçeci
-Süleyman Sarı
-Akkadın Sarı
-Ali Özdemir
-Abide Zülam
-Bedriye Özkanoğlu
-Mehmet Özdemir
-Hamide Şahan
-Şerife Süzer
-Alim Dağlı
-Hatice Karaca
-Melek Dağlı
-Günay Erol
-Emine Atar
-İlyas Dağlı
-Muzaffer Demirel
-İlyas Demirel
-Ayşe Demirdere
3. 2023/199 Beydağ İlçesi, Karaoba Mahallesi, 0 ada
475 parsel		 -Hasan Ali Çalışkan
4. 2023/200 Beydağ İlçesi, Karaoba Mahallesi, 0 ada
470 parsel		 -Şükrü Karakulak
5. 2023/201 Beydağ İlçesi, Karaoba Mahallesi, 542 parsel -Ali Sezgin
-Güllü Çam
-Mehmez Sezgin
6. 2023/203 Beydağ İlçesi,
Eğridere Mahallesi,		 304 ada
6 parsel		 -Celil Çam

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