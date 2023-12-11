T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/

197/198/199/200/201/203

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Beydağ ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 15/11/2023