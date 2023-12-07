Örnek No:55* T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ 2021/4525 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/4525 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Osmaniye İli, Toprakkale ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 178Ada 23 nolu parselde kayıtlı 435,65 m² miktarlı arsadır. Taşınmaz tapu kaydında Arsa olarak geçmekte, ancak zeminde bodrum+ zemin + 5 katlı inşaat halinde yapı bulunmaktadır.

Adresi : Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mah. İstasyon Mevkii 178 Ada 23 Parsel Toprakkale Atatürk caddesi ile değirmen sokağın kesişim yerinde sağda konumlu olarak bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 435,65 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzıTaşınmazın 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planında kaldığı ve planda '' Bitişik Nizam K1Konut +TicariAlanlıimarlı''olduğu

Kıymeti : 11.019.575,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 10:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.