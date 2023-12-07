T.C. PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/105 Esas

Davalı : 1- BARIŞ ARSLAN,2- CELAL ARSLAN,3- KEMAL ARSLAN,4- MURAT ARSLAN,5- MÜSLÜM ARSLAN,6- NURŞANİ ARSLAN,7- PÜLÜMÜR MAL MÜDÜRLÜĞÜ,Davacı : 8- MEHMET ARSLAN

Mahkememize açılan Tapu İptali ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasında;

Tunceli ili, Pülümür ilçesi, Elmalı Köyü, 104 Ada 13 Parsel ve 143 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazlara komşu, tescil dışı bırakılmış alanların;

Hasan ve Çeki oğlu, 20/11/1947 Pülümür doğumlu Mehmet ARSLAN adına tapuya tescili talep edilmiştir. Bu yerler üzerinde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde itiraz davası açmaları hususu TMK'nun 713. Maddesi uyarınca İLAN OLUNUR.10/11/2023