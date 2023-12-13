T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/21 Esas 2022/282 karar

Mahkememizin 18/03/2022 tarih2021/21-2022/282esas-karar sayılı kararı taşınmaz maliklerinden davalıUğur Gökhan Çorbacı'ya tebligat yapılamamış olup ilanen tebligat yapılması gerekmiş, mahkememiz dosyası karara çıkmış olmakla; HÜKÜM :1-Davanın KABULÜ ile; Rize ili, Merkez ilçesi, Uuzunköy Mahallesi193 ada 16 parselde kayıtlı 6.359,67 m² büyüklüğündeki taşınmazın fen bilirkişisi Hüseyin AK tarafından düzenlenen 15/02/2022 tarihli raporda (B) harfi ile gösterilen 4.891,00 m²'lik kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı RİZE İL ÖZEL İDARESİ ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,2-Dava konusu taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 1.159.264,82-TL olduğunun tespitine,acele kamulaştırma bedeli olan 773.658,38-TL düşüldükten sonra tespit edilen 385.606,44-TLark bedeline 22/05/2021 tarihinden karar tarihine kadar geçen süre için yasal faiz yürütülmesine,3- taşınmazın kamulaştırılan kısmı için tespit edilenbedelden acele kamulaştırma bedeli düşüldükten sonra 385.606,44-TL kamulaştırma fark bedelinin tapu maliklerine ve mirasçılarına tapu kaydındaki ve mirasçılık belgelerindeki hisseleri oranında ödenmesi, bu hususta Vakıflar Bankası Rize Şubesine yazı yazılmasına, dair bu ilanın yayımlandığı tarihi takip eden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliği takip eden iki haftalık sürede Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF yolu açık olmak üzere tescil yönündenkesin olmak üzere verilen karar Fevzi ve Zehra oğlu, 28/06/1977 doğumlu Uğur Gökhan Çorbacı'yakarar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.