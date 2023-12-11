T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2016/104 Esas

DAVALI : Özcan ÖZTÜRK, Binali oğlu, 01/01/1956D'lu

Davacı Mehmet BÜKEY ve diğerleri tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tebligata yarar açık adresinize yönelik yapılan adres araştırmasındanbir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 25/01/2024 günü saat: 10:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.