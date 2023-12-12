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T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/671 Esas

Aleyhinizedavacı Arif Alıcı vekili Av.Erhan Arslan tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Kayalıyokuş Mah.130 ada 321 ve 4 parsellerde kayıtlıDavalılar Medine USLU, Mehmet USLU, Oğuzhan TÜRKOĞLU, Hüsne AKIN ve Nejla ARSLAN'ın mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 06/03/2024 günü saat: 09:20'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.