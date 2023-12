Örnek No:55*

T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ 2023/1027 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1027 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, YAKA Mahalle/Köy, OTLUK EĞRELİ Mevkii, 1805 Ada, 17 Parselde kayıtlı 4.496,18m2 yüz ölçümlü taşınmaz. 4/1:YIĞMA KARKAS YAPI:(Arsa hissedarı: M?. Y?..?a ait olduğu belirtildi): Zemin kat bürüt inşaat alanı: (9,40*6,80m=63,92m²) ölçümlendi. Tek katlı yapı yığma gaz beton taşıyıcılı duvarlı üzeri ahşap karkas beşik çatı örtülü olup kaba inşaat aşamasında konut kullanımı amaçlı kullanılmak üzere inşaat halinde bulunmaktadır. Tamamlanma oranı:%60.,m² birim inşaat değeri:7.500TL/m² 'dir. Tamamlanma oranı dikkate alınarak inşaat değeri: 63,92m²*7.500TL/m²*(1,00-0,40)= 287.640,00TL. 4/2:YAPI: (Borçlu F?.Ş?. ve Y?.Ş?.. tarafından iskan edilmektedir).Bina no:43 Tek katlı 3. Sınıf malzeme ve inşaat ile inşaa edilen tuğla yığma karkas bina 45 yaşındadır. Zemin kat bürüt: 10m*9m=90m²,net kullanım alanı:69,50m².Binada giriş,hol,banyo+wc,2 yatak odası, mutfak, salon vardır. Her türlü kaba ve ince inşaat işleri bitmiş, doğramaları takılı, Çatısı kiremit örtülü, tesisatları elektrik, içme suyu, kanal alt yapısı bağlanmış, (borçlu tarafından) tefrişli ve iskan edilmektedir. Yapı değeri: 90,00m²*1,20*10.500TL/m²*(1,00-0,40)= 680.400,00TL. 4/3:DEPO/SAMANLIK: (Borçlu F?.Ş?. ve Y?.Ş?.. tarafından kullanıldığı belirtildi):Tek katlı ahşap karkas taşıyıcı sistemde zeminde: (5,12m*6,25m=32,00m²? dir. Depo ve samanlık amaçlı kullanılır durumda yapıdır. Yapım yılı ve yıpranma değeri düşülerek değeri: 32.00m²*4.000TL/m²=128.000,00TL.4/4: KONUT İNŞAATI: (Borçlu F?.Ş?. ve Y?.Ş?.. tarafından inşaa edildiği belirtildi):Tek katlı 2. Sınıf inşaat malzeme ve işçiliği ile yapılmakta olan yapı betonarme karkas yapım özelliklerinde bir yapıdır. Yaklaşik %80 oranında tamamlanmıştır. Konut kullanımına uygun mimari özelliklerindeki inşaatta giriş,2 yatak odası, mutfak, salon bölümü vardır. Banyo/wc halen inşaa edilmemiştir. Bürüt alan: (6m*14m=84m²,net alan:73m² dir. Pencere doğramaları takılı, zemin seramikleri döşeli, mutfak dolap ve tezgahı takılı, çatı kiremit örtülü durumdadır. İç doğramaları yapılmamıştır. m² birim inşaat değeri:8.000TL/m² 'dir. Tamamlanma oranı dikkate alınarak inşaat değeri: 84m²*8.000TL/m²*(1,00-0,20)=537.600,00TL.4/5:AHIR BİNASI: (Borçlu F?.Ş?. ve Y?.Ş?..?e ait olduğu belirtildi):Fotoğrafta görüldüğü gibi yıkık durumda olup tamamen kullanılamaz durumda bulunması sebebi ile ekonomik değeri bulunmamaktadır.4/6:AĞAÇLAR: 17 nolu parsel üzerinde dikili ekonomik değerde olan ağaçların İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü güncel münferit ağaç bedelleri verilerinden ve piyasa verilerinden karşılaştırmalı olarak yararlanılarak keşif tarihi itibarı ile hesaplandı: Servi:16ad., Ceviz:3ad. 25/30yaş, ,Ceviz:1ad.40yaş ,Ceviz: 2ad.25/30yaş ,Ayva:1ad.15yaşlı ,Elma:2ad.,5/10yaşlı ,Elma:1ad.,25yaşlı ,Erik:9ad,10/15yaşlı ,Ayva:1ad.,25yaşlı, Ihlamur:1ad.15 yaşlı, Ihlamur:1ad.25yaşlı, Şeftali:2ad.10/15yaşlı, ,Şeftali:2ad.5/8yaşlı ,İncir:4ad.15/20yaşlı ,Kızılcık:1ad,15yaşlı, Kiraz:2ad,5/8yaşlı, Ayva:1ad,15yaşlı, olup ;Toplam Ağaç değeri: 25.900,00TL'dir. Taşınmazın tapuda vasfı: Tarladır. Bulunduğu yerde uygulama imar planı ile Belediye hizmetleri vardır. Ana yola cephelidir. Her türlü alt yapı hizmetleri bulunmaktadır. Ayrıca parsel üzerinde bulunan yapılar bu hizmetlerden fiilen yararlanmaktadır.17 no parselin güncel m² değeri:2.500TL/m² hesap edilmiştir.(Yapı ve inşaat halindeki binaların toplam değeri: 287.640,00TL+680.400,00TL+128.000,00TL+537.600,00TL= 1,633,040TL)+(Ağaç toplam değeri: 25.900,00TL)+(Arz toplam değeri:11.240.450,00TL)= 12.899.390,00TL. Borçlulardan: Y?.Ş???in arsa payı hissesi: 1/6 olup; Borçlulardan: Y?. Ş?.. 'in hissesinin değeri: (1/6)* 12.899.390,00TL.= 2.149.898,33TL. dir.

Adresi : Yaka Mah., Örcünlü Mevkii, Yaka Cad., No:43 Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 4.496,18 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 17/01/2014 tasdik tarihli Değirmencayırı Kjyü, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında: Kısmen imar yolu, kısmen de Tarımsal Nitelikli Turizm Alanında kalmaktadır. ' denilmiştir.

Kıymeti : 2.149.898,33 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:37

05/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.