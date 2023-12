T.C. SİLİVRİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİLİVRİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/593 Esas

DAVALILAR : 1- CEM AYDOĞDU: Tarabya Mah. Aydınevler Bostan Sok. No: 8 İç Kapı No: 4 Sarıyer/ İSTANBUL

2- ENGİN ÖNDER: Acıbadem Cad. Tomak Sokak Alkılıç Apt. No: 3/1 Acıbadem Kadıköy/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Marka (Manevi Tazminat İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Tebligat yapılamayan; davalılar Cem Aydoğdu ve Engin Önder'in bilinen tüm adreslerinden tebligatın iade gelmesi ve bütün araştırmalara rağmen yeni tebligat adresleri de tespit edilemediğinden 29/11/2021 tarihli dava dilekçesi ile davacının kişilik haklarını ihlal eden kamuoyunda infial meydana getiren ve kendine karşı bir kısım insanları kin ve nefrete teşvik eden nitelikteki animasyon sebebiyle uğradığı manevi zararın giderilmesi için toplam 75.000,00-TL manevi tazminat talep ettiği, duruşma gününün 27/02/2024 günü saat: 10.00'a bırakıldığının kendilerine ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, davalılara "HMK'nun 127.md. uyarınca dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129. Md.deki yasal şartlara haiz cevap dilekçenizi ve tanık dahil tüm delillerinizi mahkememize sunmanız, hangi vakıayı hangi delil ile ispatlayacağınızı cevap dilekçenizde bildirmeniz aksi takdirde HMK.nun 128.md. uyarınca davacının ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız" İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.