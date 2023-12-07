T.C.SİLVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/559

KONU :Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Davacı, Osman Erçedoğan İle Davalı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Diyarbakır İli Silvan İlçesi Kasımlı Mahallesinde kain Silvan Belediyesi, Kasımlı Mahallesi Muhtarlığı ve Kasımlı Mahallesi Camisinde asılı bulunan krokide A harfi ile gösterilen alanın davacı zilyetlikle iktisap edebilecek alan olarak gösterilen tescil harici bırakılmış bulunan gayrimenkulün Türk Medeni Kanunun 713. Maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle adına tescili talep ve dava edilmiştir. İşbu dava konusu taşınmaz üzerinden üstün hak iddia edenlerin veya davacıların ve asli müdahillerin davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 ( üç ) ay içinde Silvan Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/559 esas sayılı dosyasına başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur.