T.C. SOLHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Davacı , ERKAN İKİZ ile Davalı , OYMAPINAR KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davacı Erkan İKİZ'in dava konusu Bingöl ili, Solhan ilçesi, Oymapınar Köyü 118 ada 1 nolu parsel ve 3 parsel nolu tescil harici yerin kendilerine ait olduğunu iddia ederek açtığı tapu iptal ve tescil davasında;20/02/2023 havale tarihli fen bilirkişi raporunda gösterilen Bingöl ili, Solhan ilçesi, Oymapınar Köyü 118 ada 1 nolu parsel ve 3 nolu parsel üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin varsa, ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2020/3 esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri hususu ilan olunur.21/11/2023