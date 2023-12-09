T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDAN



ESAS NO: 2023/286 Esas

Davacı NOVA GOLD KUYUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı YENİYAYLA SÜT ÜRÜNLERİ GIDA PETROL İNŞAAT TEKSTİL TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle; İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.17/11/2023