T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/302 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tefenni ilçesi, Karamusa köyünde bulunan 1088,55 m2 yüzölçümlü 2810 parsel sayılı taşınmaz

PARSEL NO : 2810 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 1088,55 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Alpaslan Savaş, Ayşe Aksoy, Ayşe Savaş, Bayram Serhat Savaş, Emel Sayın, Emine Aydoğan, Emine Gökçe, Emrehan Savaş, Esma Şakır, Faruk Sayın, Gülsüm İri, Gülter Dilmen, Güngör Tosun, Hatice Uslu, Huri Keskin, İsmail Aksoy, İsmail Sayın, İsmail Sayın, Kevser Tuğba Açıkgöz, Kezban Öztürel, Keziban Savaş, Mehmet Savaş, Mevlüt Ersoy, Muhammet Savaş, Muzaffer Karadere, Müzeyyen Okatan, Nilhan Hasyıldırım, Nurhan Dere, Oğuzhan Savaş, Osman Karadere, Osman Savaş, Osman Şakır, Pınar Sayın Koru, Sıddıka Yüksel, Sibel Sayın, Süheyla Sayın Ceylan, Süleyman Ersoy, Süleyman Serdar Savaş, Şakir Şakır, Şerif Eruysal, Şerife Savaş, Tenzüle Savaş, Tülay İlgün Savaş, Ugur Sayın, Ummahan Özdemir, Vedat Eruysal

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :TEFENNİ İLÇESİ, KARAMUSA KÖYÜNDE BULUNAN 1088,55 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 2810 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/302 Esas sayısında dava açılmıştır.mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.09/11/2023