T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/297 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Karamanlı İlçesi, Cami Mahallesinde bulunan 1.093,29 m2 yüzölçümlü 778 ada 1 parsel sayılı taşınmaz

PARSEL NO : 778 ada 1 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.093,29 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Ünsal, Hatice Salman, İsmail Özkan, Metin Can, Muazzez Özger, Murat Ünsal, Mustafa Ünal, Nevriye Er, Nuri Özkan, Nurşen Çelik, Özgür Can, Özlem Güleçoğlu, Özün Kılınç, Sevim Kılınç, Şeref Ünal, Türkan Kılınç

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :KARAMANLI İLÇESİ, CAMİ MAHALLESİNDE BULUNAN 1.093,29 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 778 ADA 1 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/297 Esas sayısında dava açılmıştır.mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.07/11/2023