T.C. TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/73 Esas

DAVALILAR : 1- DEVRİM ÇELİK Mithatpaşa Mahallesi Sezen Sokak No:17-19 İç Kapı No: 16Eyüp/ İSTANBUL

2- DİLEK İSKENDEROĞLU Uğur Mumcu Mah. 1612 Sk. No: 7 İçkapı No: 18Yenimahalle/ ANKARA

3- RIZA İSKENDEROĞLU Uğur Mumcu Mah. 1612 Sk. No: 7 İçkapı No: 18Yenimahalle/ ANKARA ve diğerleri

Davacı Tayfun Çelik tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası ile dava konusu Erzincan İli Tercan İlçesi Sarıkaya Köyü Köyiçi Mevkii 631 parsel sayılı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığı için ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebi ile dava açıldığı ancak davalılardan Rıza İskenderoğlu'na (T.C. Kimlik No: 223.....694) dava dilekçesinde belirtilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresin olmaması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/03/2024 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.09.10.2023