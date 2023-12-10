T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/606 Esas

DAVALI : MOHAMMAD NEZHADKIAN Boztepe Mah. Ticaret Sok. No:10/2 Ortahisar/ TRABZON

Davacı Roghayeh Gholamalıpour tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı mahkememize sunmuş olduğu 29/11/2022 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; eşi Mohammad ile 10 yıldır evli olduklarını, bu evliliklerinden 1 çocuklarının bulunduğunu, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, kendisine tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ettiğini, kendisinin hala mesaj yoluyla hakaret ve tehditlerine devam ettiğini, bu evliliğin çekilmez bir hale geldiğini, yukarıda belirttiği nedenlerden dolayı davasının kabulüne ve boşanma kararı verilmesine, müşterek çocuğunun velayetinin tarafına verilmesine, adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat usulüne uygun yapılamamıştır. Mernis adresinizin bulunmaması ve yapılan adres araştırması sonucunda yeni bir adresin bulunamaması nedeniyle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. T.K 'nun 28-31 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizi, delil dilekçenizi ve tanıklarınızın bilgilerini içeren dilekçenizi sunmanıza, aksi halde HMK 128 maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen tüm hususların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.